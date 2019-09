Pogba-Juve, salta tutto! Il centrocampista francese del Manchester United ecco dove andrà a giocare l’anno prossimo: le ultime news di calciomercato.

L’indiscrezione, come spesso accade, arriva direttamente dalla Spagna, da Don Balòn, ma è ancora tutta da confermare. La Juventus e Paul Pogba sono sempre più lontani, con il francese che è ad un passo dal vestire a giugno 2020 la maglia del Real Madrid. L’estate scorsa, però, il ragazzo era ad un passo dal Psg.

Pogba Juve, Calciomercato Juventus: salta tutto, ecco dove giocherà

I Blancos sono ad un passo dall’acquisto del centrocampista del Manchester United classe 1993. Una voce tutto sommato attendibile visto che già Sergio Ramos aveva parlato bene del ragazzo in tal senso.

Arriva però un’indiscrezione davvero interessante ed inaspettata per certi versi, un retroscena davvero inaspettata: Pogba a luglio era ad un passo dal Paris Saint-Germain ma poi è saltato tutto per colpa dell’affare-Neymar, con i parigini che erano pronti ad incassare circa 150 milioni di euro, come riporta Calciomercato.it, e Leonardo aveva già un accordo con i Red Devils.

Tutto saltato, compreso il maxi ingaggio di 25 milioni di euro del ragazzo: il grande rifiuto di Dembelé, che ha rifiutato la Ligue 1, ha bloccato tutto, sia l’affare Neymar sia quello relativo a Pogba. Insomma, un vero e proprio smacco.

