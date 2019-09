Calciomercato Juve: offerta rifiutata per un baby fenomeno

Il calciomercato Juve non dorme mai: Paratici e Nedved stanno lavorando per gennaio, ma l’offerta per un baby fenomeno è però stata rifiutata. Le ultime.

Non arrivano buone notizie sul fronte calciomercato Juve, dove Paratici e Nedved devono registrare un secco rifiuto da parte di un calciatore che sembrava poter essere il primo obiettivo per rinforzare l’attacco a gennaio: stiamo parlando di Kai Havertz, talentuoso baby fenomeno classe 2000 di proprietà del Bayer Leverkusen. Le idee sono molto chiare.

Calciomercato Juve: Havertz rifiuta i bianconeri

Il ragazzo, che anche quest’anno come nella scorsa stagione si sta imponendo come uno dei più importanti prospetti d’Europa, era finito nel mirino non solo della Vecchia Signora ma anche e soprattutto di numerosi top club che sono ancora oggi interessati a lui.

Dal Real Madrid al Bayern Monaco fino al Borussia Dortmund: sono questi i competitors della società di Corso Galileo Ferraris, con cui Paratici e Nedved dovranno necessariamente scontrarsi nei prossimi mesi.

Come finirà la vicenda? Staremo a vedere. Per il momento Havertz sta continuando a rifiutare la Serie A ma il motivo è ancora ignoto: i Blancos lo attendono a braccia aperte ma la sensazione è che possa diventare il nuovo Halilovic, mentre se rimanesse nella Bundesliga, magari al Bayern, troverebbe un ambiente più familiare ma non per questo più semplice.

La Juventus in tutto questo si è defilata un po’, ma non per volontà di Paratici che, al contrario, lo vorrebbe a tutti i costi a Torino alla corte di Sarri. I prossimi mesi saranno decisivi.

