Non arrivano buone notizie sul fronte calciomercato Juventus in uscita: un giocatore, infatti, continua a rifiutare tutte le proposte, Paratici è furioso.

Ennesimo “no” pronunciato da Mario Mandzukic alla Juventus per quanto riguarda una sua cessione nei mercati ancora aperti. L’attaccante croato, infatti, ha rifiutato anche la destinazione che l’avrebbe portato al Al-Gharafa, club davvero molto ricco del Qatar che avrebbe voluto fortemente l’ex giocatore del Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus: Mandzukic rifiuta due destinazioni

Il motivo dietro questa ferrea fumata nera va ricercato nel fatto che il ragazzo non vuole partire almeno fino a gennaio, dove sceglierà insieme alla Vecchia Signora una squadra consona per il suo futuro.

Il suo contratto, infatti, gli permette una scelta piuttosto tranquilla della squadra che verrà: l’anno scorso, infatti, il suo contratto è stato rinnovato fino al 30 giugno 2021, il che consente anche alla società di Corso Galileo Ferraris di pretendere un esborso importante per il suo cartellino.

12 milioni di euro circa è la richiesta che, tuttavia, già quest’estate aveva frenato e non poco i vari Psg, Manchester United, Borussia Dortmund ed Aston Villa dal concludere l’affare.

Insomma, Mandzukic non lascerà la Juve almeno fino a gennaio anche se Paratici vorrebbe, almeno con lui e con Perin, cercare di fare cassa per rimpinguare le casse del club dei soldi che non sono entrati in piena estate dalle cessioni.

