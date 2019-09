Calciomercato Juventus, aumenta la concorrenza per Havertz

Kai Havertz è uno dei nomi più caldi in sede di mercato internazionale. Sul gioiello del Bayer Leverkusen infatti non c’è solo la Juventus.

Kai Havertz è uno dei nomi che è finito sul taccuino dei più grandi top club europei. Il gioiellino del Bayer Leverkusen è nel mirino della Juventus, ma i bianconeri devono fare i conti con una nutrita concorrenza.

Calciomercato Juventus, quanta concorrenza per Havertz

Infatti, secondo quanto riferito dalla ‘Bild’, sul classe 1999 ci sarebbe l’interesse, tra le altre, di Bayern Monaco, Barcellona e Real Madrid. I club più avanti nella trattativa sembrano essere soprattutto i due spagnoli. La Juventus però avrebbe un asso nella manica, rappresentata da due scontri nel girone di Champions League. Insomma, una vera e propria occasione per sbloccare l’affare e capirne la fattibilità.

Kai Havertz è un centrocampista che fa della fisicità la sua principale caratteristica. Ciò che lo contraddistingue maggiormente è infatti la sua struttura fisica, che va ben oltre e non si limita soltanto ai 188 cm di altezza. Il centrocampista del Bayer Leverkusen si è però messo in mostra anche per le sue indiscutibili qualità tecniche, a partire da un magistrale tocco del pallone. Insomma, uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico europeo. E la Juventus proverà a piazzare il grande colpo.

Gianpiero Farina

