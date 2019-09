De Gea alla Juventus è un sogno di calciomercato che i bianconeri inseguono da parecchie stagioni: il Manchester United ha preso la sua decisione.

Il futuro di David Ge Gea è ancora tutto da scrivere: il Manchester United infatti è tutto fuorché sicuro del fatto che il loro portiere rimanga tra le fila dei Red Devils anche l’anno prossimo e, per questo motivo, sta pensando ad alcune alternative in caso di cessione. La Juventus è alla finestra.

De Gea alla Juventus, Calciomercato: la scelta dello United

La decisione è ufficiale: la compagine londinese ha deciso di guardarsi intorno per capire quali sono i margini di manovra e trattativa con altri portieri. Gli obiettivi sono due: il primo è Jordan Pickford, che si sta mettendo in mostra con l’Everton, mentre il secondo è quello di Oblak dell’Atletico Madrid, segnalato in uscita.

In tutto questo i bianconeri proveranno a fare senz’altro un tentativo per De Gea, visto e considerato che Szczesny quest’anno nelle prime due uscite ha alternato grandi parate ad errori grossolani, mentre Buffon ha una carte d’identità ingiallita, con Perin che è ormai fuori dal progetto della Vecchia Signora del futuro.

