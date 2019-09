Bonucci capitano, Fiorentina Juventus: il gesto del difensore

Leonardo Bonucci capitano in Fiorentina Juventus: il gesto del difensore durante il riscaldamento è emblematico. Non sarà Szczesny a tenere la fascia.

Sarà Leonardo Bonucci il capitano in Fiorentina Juventus, partita che prenderà il via tra circa 20 minuti. Il difensore centrale durante il riscaldamento ha fin da subito mostrato la sua fascia che ha preso in eredità da Giorgio Chiellini, che si è infortunato.

Leonardo Bonucci capitano, Fiorentina Juventus: il gesto nel riscaldamento

Sarà proprio lui colui che detiene la fascia dei bianconeri in questa gara ed il suo gesto nel riscaldamento ha infiammato il settore ospiti, quello dedicato ai tifosi della Vecchia Signora: il centrale, infatti, ha alzato il pugno come per dare un segnale di vittoria ai suoi sostenitori.

Quest’oggi più che mai, infatti, la Juve avrà bisogno dei suoi sostenitori per questa partita molto delicata per i bianconeri.

