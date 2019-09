Espulsione De Paul, Inter Udinese: follia dell’argentino

Espulsione De Paul, l’argentino si fa espellere al minuto 35 di Inter Udinese per una reazione nei confronti di Antonio Candreva.

È il minuto 35 di Inter Udinese quando il match di San Siro svolta definitivamente. Rodrigo De Paul, giocatore più rappresentativo dell’undici allenato da Igor Tudor, si rende protagonista di una reazione scomposta nei confronti di Antonio Candreva.

Espulsione De Paul, Inter Udinese: l’argentino penalizza i friulani

L’argentino si lascia andare a una manata nei confronti del nerazzurro, reo di averlo ripreso in maniera verbale. La violenza non appare eccessiva, ma l’arbitro Mariani, dopo aver consultato il var, non può che decidere per l’espulsione. La gara per gli ospiti si complica maledettamente. Per i padroni di casa tutto appare maggiormente in discesa.

Gianpiero Farina

