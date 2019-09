Infortunio Douglas Costa, Fiorentina Juventus: il dolore del brasiliano

Infortunio Douglas Costa, il brasiliano si fa male alla coscia destra durante i primi minuti di Fiorentina Juventus: le sue condizioni di salute.

Si è fatto male dopo appena sei minuti il brasiliano classe 1990 che è uscito anzitempo dopo pochissimi minuti per un problema alla coscia destra dopo uno scontro di gioco fortuito con un avversario.

Douglas Costa infortunio, Fiorentina Juventus: entra Bernardeschi

Al suo posto è entrato Federico Bernardeschi, ex di turno già super fischiato durante il riscaldamento ma che già è pimpante nelle prime azioni. Le condizioni di salute di Costa dopo il suo infortunio verranno valutate in questi minuti ma c’è la sensazione che non sia un problema muscolare ma dettato da un trauma contusivo.

Staremo a vedere la ma sensazione è che si tratti una botta molto dolorosa in una zona molto delicata del proprio corpo. Staremo a vedere.

