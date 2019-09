Pagelle Fiorentina Juventus, tutti i voti dell’anticipo della terza giornata di Serie A 2019-2020. Szczesny commette errori, mentre Ronaldo non si vede.

I bianconeri di Maurizio Sarri hanno affrontato la Fiorentina di Vincenzo Montella che non è certamente partita con il piede giusto nelle prime due giornate di campionato: due sconfitte arrivate rispettivamente da Napoli e Genoa.

C’era grande attesa attorno a Federico Chiesa, con Rocco Commisso che l’ha bloccato in estate e l’ha di fatto costretto a non rispettare il proprio contratto: voleva andare alla Juventus ma la Vecchia Signora ha dovuto arrendersi alla volontà del neo patron dei gigliati

C’era anche tanta attesa attorno al grande ex Federico Bernardeschi, il quale come Chiesa non sta vivendo un inizio di stagione positivo, né all’interno della Juve né tanto meno in Nazionale dove sta deludendo.

I voti di Fiorentina Juve vanno in questo senso: le pagelle, infatti, raccontano di una partita divertente, frizzante, tra due formazioni che volevano dimostrare, per motivi diversi, di stare compiendo una crescita.

La Viola di Montella verso un miglioramento dei risultati, mentre i giocatori di Sarri per entrare maggiormente negli schemi e dettami tattici del nuovo tecnico. Ci saranno riusciti? A voi i commenti.

Pagelle Fiorentina Juventus: tutti i voti

Szczesny 5

Danilo 5

Bonucci 6.5

De Ligt 5

Alex Sandro 5.5

Khedira 5.5

Pjanic 5.5

(45′ Bentancur s.v.)

Matuidi 6

Dougas Costa s.v.

(6′ Bernardeschi 5.5)

Higuain 6

Cristiano Ronaldo 5

