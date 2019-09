Esonero Sarri, torna Allegri. Basta il primo stop stagionale a far riaccendere le voci di calciomercato in casa Juventus.

C’è una parte della tifoseria bianconera che non accetta il passato al Napoli del tecnico e in molti sostengono che il tecnico potrebbe essere sostituito a breve proprio da chi l’ha preceduto. Sono tutte voci che arrivano dal web, e probabilmente prive di fondamento, ma continuano incessanti fin dalla prima giornata di campionato.

Esonero Sarri, torna Allegri: le voci non si placano

Effettivamente l’esonero Sarri sembra una notizia inventata, ma nessuno può negare che a Torino ci sia un po’ di confusione. Ieri eravamo nella mixed zone dell’Artemio Franchi di Firenze e abbiamo visto i volti scuri di molti calciatori della Juventus. Diversi hanno infatti mostrato insoddisfazione alla fine del match. Uno su tutti Paulo Dybala.

Difficile pensare a un cambio in panchina, ma non è da escludere che qualcosa a sorpresa possa accadere. Intanto nei prossimi giorni Mario Mandzukic volerà in Qatar per iniziare una nuova avventura professionale.

