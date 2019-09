Dries Mertens continua a stupire e Maurizio Sarri lo osserva da lontano dopo averlo inventato lui nel ruolo di falso nove.

Gianfranco Teotino, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva proprio di questo. Ha sottolineato: “Nel giorno in cui Maurizio Sarri ha avuto la prima delusione da quando allena la Juventus si è confermata la sua geniale intuizione. Aveva schierato lui per la prima volta Mertens come prima punta. Si è costruito un nemico in casa”.

Mertens, Teotino: “Sarri si è costruito un nemico”

Mertens è un calciatore straordinario, ma deve tutto a Sarri. Prima che lui lo trasformasse in una punta centrale il ragazzo era un giocatore senza grande continuità. Veniva infatti considerato un’alternativa, uno in grado di entrare solo ed esclusivamente a partita in corso.

La sua rapidità e la sua tecnica da punta centrale hanno dimostrato come il calciatore possa fare la differenza. Da lì si è preso il Napoli, non facendo rimpiangere Gonzalo Higuain ceduto proprio alla Juventus nell’estate del 2016.

