Pagelle Roma Sassuolo, i voti: che show per il migliore in campo

Le pagelle di Roma Sassuolo ci raccontano una partita fatta di grandi emozioni soprattutto per i tifosi giallorossi.

Andiamo a vedere i voti della partita dello Stadio Olimpico:

Roma

Pau Lopez 6.5: non deve compiere molte parate, ma quando viene chiamato in causa risponde sempre presente. Portiere che sta restituendo sicurezza alla squadra giallorossa.

Florenzi 6: sulla corsia è diligente e se la deve vedere con un Berardi in grande forma. Non sbaglia niente;

Fazio 6.5: granitico, attento, sempre presente sul pezzo. Ottimo primo tempo;

Mancini 6.5: il suo acquisto non fa rimpiangere Manolas, gioca una partita di grande presenza;

Kolarov 7: grande primo tempo sulla corsia, dove macina chilometri e gioca la palla sempre in verticale;

Veretout 7.5: prestazione di assoluto livello, a sorpresa è lui uno degli acquisti più importanti dei giallorossi;

Cristante 6.5: gioca con personalità, segna il gol che sblocca la partita. Molto bene;

Mkhitaryan 7: si presenta con un grande gol e anche tante giocate di livello;

Pellegrini 7.5: tre assist, tanta qualità e grande intelligenza nella gestione degli spazi;

Kluivert 7: un Kluivert diverso che si merita la fiducia di Fonseca;

Dzeko 7.5: segna un gol, ne avrebbe meritato un altro. Grande prestazione;

Sassuolo

Consigli 4: non può nulla, gli spuntano da tutte le parti. Però non fa nemmeno niente per cercare di non far affondare la barca;

Marlon 4: prestazione da dimenticare;

Chiriches 4.5: debutta nel peggiore dei modi;

Ferrari 4: qualche errore di troppo, come quello su Dzeko che è clamoroso;

Peluso 6: il più attento tra i suoi, giocatore di ottima personalità;

Duncan 5: poco presente;

Obiang 5: oggi sembra mancargli la gamba, cosa che in realtà in passato non si era visto spesso;

Locatelli 4.5: sempre fuori posizione;

Berardi 5: niente da dire su di lui che si applica ma non riesce a creare occasioni;

Caputo 6: uno dei pochi che si salva, annullato un gol per fuorigioco;

Defrel 5: prende un palo e nient’altro.

