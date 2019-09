Video Verona Milan highlights: immagini, gol e sintesi della partita

Video Verona Milan: gli highlights della partite, le immagini dei gol e di tutte le azioni salienti della partita. Clicca qui per vedere la sintesi.



Una partita che potrebbe essere combattuta e in equilibrio fino all’ultimo secondo. Sono queste le sensazioni che hanno accompagnato Verona Milan, match che chiude la domenica della terza giornata di Serie A.

Video Verona Milan highlights: video, immagini, gol e sintesi della partita

Si sono affrontate due squadre che sembrano di base abbastanza differenti, sia come costruzione che come obiettivi. Il Verona, che è partito molto bene in questo campionato, è una squadra quadrata e che punta molto sulle fasce laterali. Senza dimenticarsi un costante pressing alto. Il Milan è invece ancora un cantiere aperto e la vittoria con il Brescia non ha tranquillizzato gli animi in casa rossonera. Giampaolo ha sicuramente bisogno dei tre punti per avere un po’ di serenità. Occhi puntati su Piatek, pilastro offensivo dei rossoneri. Tra i padroni di casa occhio a Stepinski. Juric potrebbe decide di rilanciarlo e di affidargli le chiavi della manovra offensiva.

Nel video gol highlights di Verona Milan potrete vedere tutte le azioni salienti della partita e la sintesi di un match, che per la squadra rossonera acquisisce già un’importanza a dir poco vitale.

Gianpiero Farina

