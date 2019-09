Atletico Madrid Juventus, assente un grande ex: non recupera in tempo

Atletico Madrid Juventus, ultimissime news sulle formazioni in campo domani in Champions League: un grande ex di turno non sarà della partita.

Nelle probabili formazioni di Atletico Juve troviamo un grande assente tra le fila dei Cholchoneros di Diego Pablo Simeone, forse uno di quelli più attesi per il grande amore ed attaccamento che ha dimostrato alla maglia: stiamo parlando di Alvaro Morata.

Atletico Madrid Juventus: Morata infortunato, sarà assente

Non arrivano buone notizie per l’attaccante spagnolo classe 1992 ex di turno dopo aver vestito la maglia dei bianconeri per due stagioni in cui ha lasciato un buon ricordo tra le fila dei tifosi.

Il ragazzo, infatti, non è riuscito a recuperare dal suo infortunio e dovrà necessariamente osservare un turno di stop e rimandare il suo esordio in Champions League.

La punta, che non è stata nemmeno convocata per l’ultima partita della Liga contro la Real Sociedad, persa per altro dai prossimi avversari della Vecchia Signora per 2-0, non è stata della partita.

Difficilmente, quindi, recupererà per questa sfida che è tuttavia importantissima per il futuro dell’Atletico in questa competizione: in avanti, quindi, giocheranno ancora Felix e Diego Costa.

