Calciomercato Juventus: dopo aver acquistato De Ligt in estate, dal Liverpool potrebbe arrivare colui che viene definito il suo “gemello”: ecco chi è.

In bianconero potrebbe ricomporsi la fortissima coppia di difensori centrali dell’Olanda, soprattutto dopo l’acquisto di De Ligt dell’anno scorso. Nella prossima sessione di calciomercato la Vecchia Signora potrebbe compiere un assalto anche per Van Dijk del Liverpool.

Calciomercato Juventus: caccia al “gemello” di De Ligt

In patria è considerato il “gemello” di De Ligt in quanto i due sembrano essere davvero compatibili e si completano in Nazionale. Il giocatore, difensore centrale di ruolo, è finito nel mirino di moltissimi top club tra cui Real Madrid e Juventus, che sono pronte a fare un tentativo per lui.

Le ultime news di calciomercato Juve parlano di un tentativo nelle prossime settimane, un sondaggio della società di Corso Galileo Ferraris per provare a portare a Torino un ragazzo che l’anno scorso è sceso in campo ben 50 volte con i Reds, mettendo a segno ben 6 reti: niente male per un difensore.

Il prezzo del suo cartellino, però, sembra essere davvero proibitivo: la base di partenza è non meno di 60 milioni di euro. Insomma, De Ligt e Van Dijk sono “gemelli” anche nel prezzo elevato.

