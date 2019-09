Calciomercato Juventus mosso da David De Gea che nelle ultime ore sembrava un colpo interessante a parametro zero per la prossima stagione.

Il calciatore spagnolo però ha rinnovato ufficialmente il suo contratto con i Red Devils, firmando un prolungamento fino al giugno del 2023. Su di lui oltre ai bianconeri c’erano anche il Real Madrid e il Paris Saint German.

Calciomercato Juventus, UFFICIALE: De Gea ha firmato

Il calciomercato della Juventus sposta l’attenzione su altri reparti col portiere che ormai non è più una priorità. Questo perché il polacco Szczesny dà delle certezze importanti. Giocatore di grande livello e ottimo interprete in varie gare l’ex Roma e Arsenal è diventato tra i più forti al mondo e non avrebbe avuto senso sostituirlo.

