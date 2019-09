Ansa riporta come 12 capi ultras della Juventus siano stati arrestati con un blitz della Polizia nella curva bianconera.

Si tratta dei capi e principali referenti dei gruppi nell’ambito dell’indagine che è stata coordinata direttamente dalla procura di Torino. Questo ha portato all’emissione di 12 misure cautelari da parte del Gip. Sono diversi le accuse che sono imputate da associazione a delinquere, estorsione aggravata fino a violenza privata e autoriciclaggio.

Capi Ultras Juventus arrestati, blitz polizia nella curva

In merito ai capi ultras della Juventus arrestati si parla di un’indagine condotta dalla Digos e dal gruppo criminalità organizzata della procura. In mezzo tutti i gruppi del tifo dai Drughi a Tradizione antichi valori fino a Viking, Nucleo 1985 e Quelli di via Filadelfia. In corso sono decine di perquisizioni in diverse città del nostro paese.

