L’infortunio di Douglas Costa tiene banco in casa Juventus in vista della sfida contro l’Atletico Madrid. Ma quali sono le condizioni del brasiliano?

Douglas Costa si è fermato dopo alcuni minuti della sfida di sabato pomeriggio contro la Fiorentina. Le condizioni fisiche del brasiliano e l’entità del suo infortunio tengono banco in casa Juventus.

Infortunio Douglas Costa, le ultime sulle sue condizioni

Infortunio Douglas Costa è davvero una doccia gelata e una preoccupazione in più per Maurizio Sarri in vista della sfida contro l’Atletico Madrid. Il verdeoro infatti, come evidenziato dalla società attraverso un comunicato, ha riportato una lesione muscolare al muscolo semimembranoso della coscia destra. Difficile però al momento sapere i tempi di recupero. Saranno dunque effettuati ulteriori controlli tra 15 giorni. In casa Juventus piove sempre più sul bagnato.

