Alla Juventus è scoppiato un vero e proprio caso mediatico: un centrocampista, grande acquisto estivo, perchè non è sceso in campo contro la Fiorentina?

Abbiamo già parlato della rabbia di Dybala in panchina sabato pomeriggio contro la Fiorentina, ma alla Juventus scoppia un altro caso, per certi versi più grave: Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ex Psg, infatti, non sta trovando proprio spazio se non una sporadica apparizione -non brillante- in campionato: Sarri non è convinto su di lui?

Juventus, Rabiot è un caso: perchè non gioca?

Al momento queste sono soltanto ipotesi e possiamo affidarci soltanto alle frasi che ci arrivano dal tecnico, il quale ha dichiarato che soprattutto in questa prima fase cercherà di dare più certezze possibili alla squadra.

Tradotto? I nuovi dovranno attendere ancora qualche partita, ma forse così è un po’ troppo. A centrocampo, infatti, Ramsey non è ancora al meglio e ci può stare venga tenuto in panchina in attesa della condizione migliore, ma per Rabiot, il quale ha fatto tutta la preparazione con la Vecchia Signora, questo è un vero e proprio mistero.

Certo, il ragazzo non gioca di fatto da un anno essendo stato per molti mesi ai margini del progetto dei parigini, ma il ragazzo classe 1995 non ha mai avuto problemi di rilievo in preparazione e tutti ne parlano un gran bene in termini di professionalità ed abnegazione.

Sarri ha perso fiducia in lui? Al momento non lo sappiamo ma alla Juventus potrebbe essere scoppiato un caso importante.

