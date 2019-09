Fernando Llorente al Napoli è una notizia che sicuramente non ha fatto piacere ai tifosi della Juventus. Questi hanno visto un giocatore importante del passato passare a una rivale.

Le parole pronunciate dal calciatore hanno creato dispiacere nel cuore di molti fan bianconeri anche se non sono assolutamente contro la Vecchia Signora: “Il calore della gente è incredibile. Ho trovato qualcosa di pazzesco a Napoli. Appena arrivi qui te lo fanno subito sentire. È meraviglioso. Ora non vedo l’ora di fare gol per dedicarlo a loro. Mi piacerebbe aiutare la squadra sempre, sarebbe importante. Ho ancora tanto da migliorare“.

Napoli, Llorente e quel complimento che non fa piacere

Fernando Llorente ha parlato durante la conferenza stampa del Napoli alla vigilia della sfida contro il Liverpool per la prima giornata di Champions League. Le sue parole non sono state particolarmente gradite dai tifosi bianconeri che speravano non facesse proclami d’amore dopo pochissimo tempo in azzurro.

