Ultimissime news sulle formazioni di Atletico Madrid Juventus: Simeone perde un altro attaccante dopo Alvaro Morata. Salterà la Champions League.

Un altro grande assente in casa Atletico Madrid dopo Alvaro Morata: stiamo parlando di Diego Costa che non è stato convocato da Simeone. L’attaccante ex Chelsea, infatti, non sarà della partita. L’abbiamo appreso in conferenza stampa dai giornalisti, che si sia fatto male nell’allenamento di oggi?

Atletico Madrid Juventus: Diego Costa infortunato, c’è Saponjic?

Diego Costa è infortunato e salterà Atletico Madrid Juventus: nelle probabili formazioni di domani non ci sarà spazio per lui che dovrà essere sostituito: accanto a Felix, quindi, dovrebbe toccare a Saponjic, punta centrale classe 1997 prelevato quest’estate dal Benfica.

Non è da escludere, tuttavia, che per una partita così importante Simeone si affidi ad un calciatore maggiormente di esperienza, magari cambiando modulo o adattando un calciatore che già ha.

Staremo a vedere che cosa accadrà e quali saranno le scelte di Diego Simeone ma una cosa è certa: chiunque scenderà in campo tra le fila degli spagnoli, per Maurizio Sarri e la Juve sarà un vero e proprio pericolo da non sottovalutare.

Ricordiamo, infatti, che la Vecchia Signora ed i Cholchoneros si sono già affrontati nel precampionato con la vittoria proprio degli spagnoli per 2-1. Era calcio d’estate, certo, ma era pur sempre una sconfitta.

