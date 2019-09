Atletico Madrid Juventus probabili formazioni, Maurizio Sarri sembra pronto a cambiare tutto e a stupire i tifosi bianconeri.

Siamo arrivati alla vigilia del debutto in Champions League coi bianconeri impegnati domani nella complicatissima trasferta del Wanda Metropolitana. Sono diversi i calciatori che potrebbero essere schierati a sorpresa dopo la sfida contro la Fiorentina. Sono andati infatti ko Douglas Costa e Miralem Pjanic, mentre Danilo e Gonzalo Higuain non sono al massimo. Sarà ancora messo fuori Dybala, questa è la sensazione.

Atletico Madrid Juventus probabili formazioni, Sarri cambia tutto!

Probabili formazioni Atletico Madrid Juventus con tanti dubbi in tutte le zone del campo e alcuni calciatori non al massimo. Andiamo a vedere da vicino quelli che possono essere i possibili schieramenti:

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Hermoso; Koke, Saul, Llorente, Lemar; Felix, Diego Costa.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Ronaldo, Higuain.

I cambi

Quali saranno i cambi di Maurizio Sarri? Dietro Danilo potrebbe rimanere a riposo dopo la sfiancante trasferta in Toscana. Al suo posto titolare potrebbe giocare Cuadrado che bene ha fatto quando è entrato in campo. In mezzo al campo ci sarà Pjanic, potrebbe riposare Matuidi con l’inserimenti di Rabiot. Davanti invece al posto di Douglas Costa crescono le quotazioni di Federico Bernardeschi che rimane favorito.

Rimangono comunque in pre allarme tre giocatori importanti per i bianconeri e cioè proprio Danilo oltre a Rodrigo Bentancur e Blaise Matuidi. Serve attenzione per una gara che potrebbe essere importante alla ricerca di un successo verso la qualificazione come primi nel girone in questione.

Gli infortunati

Tra gli infortunati non c’è solo Douglas Costa. Rimarrà infatti fuori anche Mattia De Sciglio che si è fatto male nella sfida contro il Napoli di fine agosto e che ne avrà ancora un po’. Ovviamente non ci sarà nemmeno Giorgio Chiellini che dovrà ancora aspettare molto tempo prima di tornare in campo. Probabilmente verranno invece convocati Miralem Pjanic e Gonzalo Higuain usciti acciaccati dalla sfida del Franchi. Non ci sarà invece Emre Can che non è stato inserito nella lista della Champions League.

