Daniele Rugani lascia la Juventus? Le ultimissime news di calciomercato dopo le parole di Leonardo Bonucci prima di Atletico Madrid Juve ribaltano tutto.

Nella conferenza stampa di Leonardo Bonucci pre Atletico Madrid Juventus, il difensore centrale nonché capitano dei bianconeri potrebbe aver lanciato un segnale importante in chiave calciomercato, più o meno direttamente: Daniele Rugani è tornato nel progetto della Vecchia Signora e non verrà ceduto?

Rugani lascia la Juventus? Calciomercato: cambia tutto!

Secondo il compagno di reparto della Vecchia Signora, infatti, il ragazzo classe 1994, che quest’estate era letteralmente ad un passo dalla cessione salvo poi rimanere per mancanza di offerte considerate sufficienti, è considerato da tutti un elemento importante per la Juve.

Il centrale ex Bari, quindi, sebbene abbia incensato anche gli altri compagni di reparto come De Ligt e Demiral, ha dato il giusto merito anche al ragazzo ex Empoli: i compagni, Bonucci su tutti, sono felici che sia rimasto.

Troverà spazio all’interno delle rotazioni dei bianconeri? Staremo a vedere: anche se Maurizio Sarri è un suo grande estimatore, infatti, difficilmente il ragazzo, ormai lontano dal progetto bianconero, sarà protagonista del club piemontese.

Di sicuro domani durante Atletico Madrid Juventus non ci sarà, questo è poco ma sicuro: in mezzo alla difesa, infatti, ci sarà ancora la coppia composta da Bonucci e De Ligt, con Demiral prima alternativa dei due.

