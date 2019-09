Gli ultras della Juventus sono in sciopero. Non seguiranno infatti la squadra nella complessa trasferta a Madrid per la prima di Champions League.

Secondo Il Fatto Quotidiano pare che i tifosi della Curva Sud non vogliano seguire la squadra per protesta dopo i dodici arresti di ieri per alcuni dei loro membri al centro dell’operazione che è stata denominata Last Banner.

Ultras Juventus sciopero, non seguiranno la squadra a Madrid

Ultras Juventus in sciopero e a rimetterci sono i ragazzi. Non entrando nel merito degli arresti, cosa che è compito della giustizia e non dei mezzi di stampa, pensiamo che questa scelta non faccia che destabilizzare l’ambiente e mettere in difficoltà i stessi calciatori.

La Juventus ha iniziato la stagione con due vittorie e un pareggio, ma è sembrata in preda a una confusione generale dettata dai troppi strasichi del calciomercato dell’estate 2019. Ora bisognerebbe stare tutti uniti e invece…

