Video Inter Slavia Praga highlights: immagini, gol e sintesi della partita

Video Inter Slavia Praga: gli highlights della partita, le immagini dei gol e di tutte le azioni salienti della partita. Clicca qui per vedere la sintesi.

Prende il via oggi la Champions League 2019/2020. L’Inter ha ospitato lo Slavia Praga nel match che ha dato ufficialmente il via al girone F, che comprende anche Barcellona e Borussia Dortmund. Ed è proprio per il valore delle altre due avversarie che l’imperativo per i nerazzurri era quello di vincere e di portare a casa tre punti fondamentali.

Video Inter Slavia Praga highlights: video, immagini, gol e sintesi della partita

La squadra di Antonio Conte ha puntato molto sulla fame e sulla determinazione di alcuni suoi giocatori. Impossibile non pensare a Romelu Lukaku, colpo di mercato dei meneghini. Il belga, nonostante sia arrivato da poco tempo, pare essersi già caricato sulle spalle la manovra offensiva dell’Inter. Occhi puntati però anche su Lautaro Martinez. L’addio di Mauro Icardi ha senza alcun dubbio aumentato le responsabilità dell’argentino, che vuole dimostrare i tutti i modi di meritarsi una maglia da titolare e di poter dare tanto. Occorreva però anche fare i conti con un avversario che vive un buon momento di forma, come dimostrato dal primo posto in classifica nel campionato ceco. Lo Slavia Praga ha comunque sicuramente dimostrato di essere una squadra da prendere con le pinze, come perfettamente testimoniato dal successo nei playoff con i rumeni del Cluj. Insomma, in Europa guai ad abbassare la guardia.

Nel video gol highlights di Inter Slavia Praga potrete vedere tutte le azioni salienti della partita e la sintesi di un match, che per la squadra nerazzurra potrebbe essere fondamentale per il proseguo del cammino europeo. Perché partire bene è a dir poco fondamentale.

Gianpiero Farina

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK