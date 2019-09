Atletico Madrid Juventus si chiude con una lite tra Cuadrado e i suoi compagni nel tunnel degli spogliatoi del Wanda Metropolitano.

Finale thriller in Atletico Madrid Juventus. E il riferimento non è solo alla rimonta subita dai bianconeri, che, nonostante il doppio vantaggio, non riescono a portare a casa una vittoria che sarebbe stata di fondamentale importanza. Infatti nel tunnel degli spogliatoi ci sarebbe stata tanta tensione tra Cuadrado e i suoi compagni di squadra.

Atletico Madrid Juventus, lite tra Cuadrado e i compagni: ecco il motivo

Il motivo della lite tra il colombiano e altri componenti della squadra bianconera sarebbero state le responsabilità sul gol subito nei minuti finali. Eppure Cuadrado, schierato un po’ a sorpresa da Maurizio Sarri, era stato tra i migliori in campo, e non solo per l’autentica perla che aveva sbloccato il risultato. Un tiro a giro per rispondere alle critiche, ma una lite che finisce per gettare una sorta di ombra sulla sua prestazione.

Gianpiero Farina

