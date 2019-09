Esultanza Cuadrado Atletico Madrid Juventus: perla del colombiano

L’esultanza di Cuadrado dopo il gol in Atletico Madrid Juventus: grande gioia per il giocatore colombiano, che ha sbloccato il risultato.

Atletico Madrid Juventus è una partita combattuta ed equilibrata. A sbloccarla è stata un gol di Juan Cuadrado, scelta a sorpresa da Maurizio Sarri per sostituire l’infortunato Douglas Costa.

Esultanza Atletico Madrid Juventus: gioia per Cuadrado

Una vera e propria perla quella del colombiano, che ha superato Oblak con un perfetto tiro a giro. Esultanza di gruppo poi per l’ex Fiorentina, che ha subito cercato l’abbraccio di Cristiano Ronaldo, protagonista con un taglio intelligente nell’azione del vantaggio. E poi la solita danza per esprimere una gioia che per la Juventus vale tanto.

Gianpiero Farina

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK