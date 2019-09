Paulo Dybala lascia la Juventus a gennaio? Ultime news di calciomercato dei bianconeri: la Joya continua a giocare poco e non convince, lo scenario.

Non è bastato il suo ingresso in campo per cambiare la partita con l’Atletico Madrid di ieri sera: la Joya non ha convinto e non è stata decisiva, così come non lo è stata contro il Napoli dove è scesa in campo per un altro sprazzo di partita. La Juventus e Maurizio Sarri non lo considerano centrale nel progetto ed un addio a gennaio è sempre più probabile.

Dybala lascia la Juventus, Calciomercato: c’è la Premier League

Il suo futuro a gennaio potrebbe chiamarsi Premier League, dove ci sono ancora almeno due squadre interessate: la prima è il Tottenham, con gli Hotspur che sarebbero pronti a garantirgli un posto di rilievo all’interno della rosa di Pochettino, mentre la seconda è il Manchester United che torna in auge dopo l’assalto fallito in estate.

Gli ultimi 3 giorni, in cui ha avuto modo di scendere in campo sia in campionato contro il Napoli sia in Champions League contro gli spagnoli, hanno sancito sempre più chiaramente il suo ruolo all’interno della Vecchia Signora: marginale.

La delusione e la tristezza lo stanno sempre più convincendo a valutare nuovamente l’ipotesi di un addio verso nuovi lidi. L’Inghilterra potrebbe essere una buona base di ripartenza.

