Paulo Dybala al Manchester United, la Juventus ha ricevuto un’offerta che si concretizzerà durante i primi giorni di calciomercato invernale: i dettagli.

Lo spazio alla Juventus sembra ormai essere finito per Paulo Dybala. La Joya, infatti, è finita ai margini del progetto di Maurizio Sarri ed in questo inizio di campionato ha giocato soltanto circa 25 minuti tra Napoli ed Atletico Madrid senza incidere.

Adesso, però, sembra essere arrivata un’offerta concreta ed ufficiale dal Manchester United che in estate si era avvicinato molto all’argentino.

Paulo Dybala al Manchester United, Calciomercato Juventus: dettagli offerta

Paulo Dybala al Manchester United è un affare di calciomercato che potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane anche se per l’ufficialità si dovrà attendere parecchi mesi.

Per Sarri non è un elemento fondamentale all’interno della sua nuova Juve anche se in queste partite è stato usato come vice-Higuain. Al momento i Red Devils in termini d’offerta, riportano dall’Inghilterra, parlano di qualcosa come 35 milioni di euro per il suo cartellino, ma la società di Corso Galileo Ferraris ne chiederebbe almeno il doppio.

Sul talento cristallino nessuno ha mai avuto dei dubbi, ma al contrario la continuità di rendimento non sembra essere il suo forte: da quando ha indossato il 10 sulla schiena, con l’arrivo di Ronaldo, le sue prestazioni sono calate parecchio.

