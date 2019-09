Juventus, Buffon ritorna in campo: è la sua occasione

Gianluigi Buffon ritorna in campo con la Juventus: il portiere, dopo essere tornato dal Psg, non ha ancora giocato: è la sua occasione.

Gianluigi Buffon torna in campo. Dopo essere tornato alla Juventus dopo un’annata deludente al Psg, il portiere dei bianconeri potrebbe scendere in campo dal 1′ contro l’Hellas Verona: Maurizio Sarri, infatti, farà turn-over e potrebbe dare spazio all’ex estremo difensore della Nazionale.

Juventus, Buffon titolare: Gigi torna in campo

La sua ultima partita con la maglia della Juventus per Buffon risale ormai a tanto tempo fa in Serie A: questo sabato potrebbe essere schierato titolarissimo al posto di Szczesny che si accomoderà in panchina come da accordi.

Sarà un’occasione importante in un vero e proprio boato del pubblico: a 41 anni Gigi si dimostra ancora un giocatore formidabile che sicuramente in questo periodo lontano dal campo sta dando una mano a tenere unito lo spogliatoio.

