Sami Khedira lascia la Juventus nel calciomercato di gennaio? La proposta è davvero importante economicamente e stuzzica il tedesco che adesso ci pensa.

Il centrocampista tedesco, che quest’anno è stato rimesso al centro da Maurizio Sarri dopo un’estate in cui sembrava totalmente fuori dal progetto della nuova Juventus, in vista della riapertura del calciomercato a gennaio ha già ricevuto un’offerta davvero allettante.

Khedira lascia la Juventus, Calciomercato: l’offerta per gennaio

Il tutto arriverebbe dall’MLS, dove i Los Angeles Galaxy avrebbero puntato tutto sul ragazzo ex mediano del Real Madrid e Bayern Monaco. Il contratto del ragazzo, che è in scadenza il 30 giugno 2021, potrebbe essere un ulteriore motivo per la Vecchia Signora per liberarsi di un ingaggio pesante e fare cassa.

Difficilmente, però, le cifre in termini di cartellino sarebbero interessanti: i costi, infatti, sarebbero irrisori ma il vero risparmio ci sarebbe dal punto di vista del bilancio: 6 milioni di euro netti a stagione (quindi 12 lordi circa) rappresentano un vero e proprio fardello per la società di Corso Galileo Ferraris.

Staremo a vedere che cosa accadrà ma Khedira è tentato dall’MLS che è pronta ad accogliere un vero e proprio campione: lascerà la Juve oppure rimarrà in Italia per un’altra stagione?

Chiaramente la volontà di Sarri è quella di farlo rimanere soprattutto perchè è un giocatore fondamentale per il suo tipo di gioco, ma basterà la centralità del progetto per convincerlo a restare in Italia?

