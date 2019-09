Infortunio Higuain durante Juventus Verona: il Pipita si è rotto il naso? Le sue condizioni di salute, mentre l’argentino scoppia a piangere in campo.

Brutto episodio in campo per Gonzalo Higuain che si è infortunato in campo durante Juventus Verona. Il Pipita infatti si è fatto male durante uno scontro di gioco, un contrasto in area mentre stava saltando. Si è rotto il naso?

Infortunio Higuain, Juventus Verona: si è rotto il naso?

Il ragazzo subentrato a Dybala si è messo a piangere in campo ma è comunque riuscito a rimanere in campo. Sarri aveva chiesto ai suoi nel caso si posizionarsi col 4-4-1 ma non è stato necessario.

L’infortunio di Higuain comunque sarebbe stato davvero una beffa per lui dal momento che non era partito titolare in questa sfida ed i tre cambi per Sarri erano già stati effettuati. Per fortuna nulla di grave per lui.

