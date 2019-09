In molti si aspettavano che Buffon fosse il capitano questo pomeriggio nella partita Juventus Verona, ma i tifosi dei bianconeri hanno subito scoperto che non è così. La fascia, infatti, quest’oggi sarà ancora sul braccio di Leonardo Bonucci.

Juventus Verona, capitano Bonucci: Buffon beffato

E’ una vera e propria beffa per il portiere che, magari, si sarebbe aspettato di ricevere sul braccio questo importante riconoscimento, ma di certo non è necessario questo per essere importante nello spogliatoio.

La sua figura, infatti, è fondamentale non solo in campo ma anche e soprattutto fuori, nello spogliatoio, grazie alla sua esperienza e maturità. Insomma, nonostante Bonucci abbia la fascia di capitano questa sera, Juve Verona rimane comunque una partita importante per Gigi che ritorna nuovamente in bianconero.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK