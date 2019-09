Juventus Verona formazioni ufficiali: le scelte di Sarri e Juric

Juventus Verona formazioni ufficiali: ecco le scelte di Sarri e Juric nel match valido per la quarta giornata di Serie A 2019/2020.

Archiviata la prima giornata della fase a gironi di Champions League, i bianconeri tornano a concentrarsi sul campionato. Juventus Verona, in programma alle ore 18, è infatti uno dei tre anticipi di questo sabato di Serie A.

Juventus Verona formazioni ufficiali: ecco chi scenderà in campo

Juventus Verona formazioni ufficiali portano a un leggero turnover a cui si affida il tecnico Maurizio Sarri, che dà spazio a Buffon in porta e a Ramsey e Bentancur a centrocampo. In attacco ci saranno Bernardeschi e Dybala, che affiancheranno Cristiano Ronaldo nel tridente offensivo. In difesa conferma per la coppia centrale formata da Bonucci e De Ligt.

Importanti anche le scelte adottate dal tecnico degl scaligeri Juric. Consueto 3-4-2-1 per i gialloblu, con Di Carmine unica punta. Zaccagni e Verre i due trequartisti. A centrocampo si punta sulla regia e l’interdizione di Veloso, ma anche sulla spinta sulle fasce di Faraone e Lazovic.

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Danilo; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. All. Sarri

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric.

Gianpiero Farina

