Maurizio Sarri ha parlato a Sky dopo Juventus Verona 2-1: le dichiarazioni post partita del tecnico dei bianconeri su Ramsey e Dybala. Il suo giudizio.

Ai microfoni di Sky nel post partita è arrivato Maurizio Sarri che ha commentato la prestazione della sua squadra in Juventus Verona. Il tecnico dapprima si è soffermato sulla gara della propria squadra per poi parlare di due singoli, in particolar modo Dybala e Ramsey.

Sarri dopo Juventus Verona: le sue parole

Il commento del tecnico è che è stata una buona partita anche se dal punto di vista mentale la squadra è apparsa quest’oggi molto stanca giocando bene a sprazzi.

Riguardo ai giocatori che gli sono piaciuti, l’allenatore ha detto subito che Dybala ha fatto un’eccellente partita, mentre che Ramsey nonostante il gol deve ancora migliorare e crescere molto.

In generale però il centrocampo è ancora un reparto in costruzione soprattutto cambiando due uomini su tre rispetto alla gara scorsa. Gli attaccanti invece devono far rimanere corta la squadra, mentre i difensori più ordinati: la dimostrazione è che le distanze oggi non erano proprio quelle giuste.

In tal senso la difesa è il reparto che deve migliorare moltissimo ma che dalle sue esperienze passate ha capito che è solo una questione di tempo: Sarri ad Empoli ha subito 25 gol in 9 gare, così come a Napoli ha sofferto per i primi 2 o 3 mesi. Insomma, c’è solo bisogno di tempo.

