Video Gol Ramsey Juventus Verona: rete al debutto!

Video Gol Ramsey, Juventus Verona 1-1: rete al debutto per il centrocampista che va così a pareggiare la partita che si era messa male.

Un gol stupendo al debutto per Ramsey che ha tirato dalla distanza una conclusione non fortissima ma molto angolata e precisa che ha portato i bianconeri ad un pareggio meritato per la Vecchia Signora.

Uno dei pezzi pregiati di questa Juventus, soprattutto dopo l’infortunio di Giorgio Chiellini in difesa, è senz’altro Leonardo Bonucci. E’ lui, infatti, chiamato a fare da “chioccia” ai due nuovi arrivati nel reparto arretrato, due giovani dall’insicuro talento ma, per motivi diversi, ancora acerbi per il campionato italiano.

Il primo è De Ligt, centrale olandese classe 1999 arrivato in estate dall’Ajax ma che deve ancora apprendere moltissimi dettami tecnico-tattici sebbene abbia un’esperienza internazionale ed una personalità non indifferenti nonostante la giovanissima età.

Il secondo è Demiral, prelevato dal Sassuolo e, in pochi mesi, ha già scalzato Daniele Rugani come quarto centrale nelle gerarchie di Maurizio Sarri, non esattamente un signor chiunque.

Essendo la sua prima volta in un top club, tuttavia, il ragazzo deve ancora farsi le ossa ed essere inserito gradualmente: toccherà proprio a Sarri ed ai suoi compagni, Bonucci su tutti, cercare di fargli compiere un ulteriore salto di qualità in tal senso.

Saranno necessari anche i suoi gol e le sue prestazioni in alcuni momenti della stagione quando sarà necessario il turn-over senza tuttavia perdere di qualità.

