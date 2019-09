Il calciomercato Juventus potrebbe essere agitato da decisioni su Federico Bernardeschi che ora è finito dietro Juan Cuadrado e Paulo Dybala.

L’ex ala della Fiorentina viene vista da Maurizio Sarri come centrocampista. Una bocciatura dunque se si considera che alla prima di Parma era partito titolare in avanti. Una scelta che i bianconeri hanno fatto su indicazione del mister, che potrebbe avallare ora anche per una cessione impensabile fino a poco tempo fa.

Calciomercato Juventus, ora Bernardeschi può partire

Vedremo se il calciomercato Juventus si accenderà anche in uscita con il calciatore ex Fiorentina Federico Bernardeschi che potrebbe essere ceduto già a gennaio. Di certo lì davanti le gerarchie cambieranno molto spesso in base a chi avrà la possibilità di mettersi in evidenza.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK