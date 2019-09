Demiral lascia la Juventus? Calciomercato: via in prestito a gennaio

Demiral lascia la Juventus a gennaio? Calciomercato: il difensore, dopo l’opaca prestazione con il Verona, potrebbe partire in prestito a gennaio.

L’esordio ufficiale con la maglia della Juventus non è stato esattamente come ci si immaginava: prestazione deludente ed un rigore procurato. Demiral ha deluso tutti e si fanno sempre più incessanti le voci di una sua cessione in prestito a gennaio quando riaprirà il calciomercato: due opzioni percorribili per il difensore ex Sassuolo.

Demiral lascia la Juventus? Calciomercato: due squadre su di lui

La prima squadra che si è fatta avanti sembrerebbe essere il Milan: i rossoneri, infatti, avevano già provato a portarlo a Milano alla corte di Giampaolo nel mercato estivo, ma i bianconeri avevano detto un chiaro “no”.

I milanesi potrebbero nuovamente tornare alla carica per lui ma questa volta con la formula del prestito secco. Il secondo nome del club interessato a lui è il Parma: i ducali, infatti, sarebbero alla ricerca di un difensore centrale forte ed in grado di far subire meno reti.

Il giocatore, però, vorrebbe provare a rimanere per un’intera stagione alla Vecchia Signora, giocandosi le sue carte. Se le prestazioni continueranno ad essere queste e lo spazio sempre meno, cambierà idea?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK