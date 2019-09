Calciomercato Juventus: Maurizio Sarri può sorridere perchè sembra aver trovato l’attaccante che cercava, ma ora tocca a Paratici portarlo a Torino.

Un’estate passata a cercare l’attaccante che potesse prendere in mano questa Juventus a suon di gol e belle prestazioni, quando in realtà tutto ciò di cui aveva bisogno lo aveva sempre avuto sotto gli occhi, in casa propria. Gonzalo Higuain è il presente ma anche il futuro della Juventus, ma le ultimissime news e voci di calciomercato vogliono la Vecchia Signora tornare su un vecchio pallino del tecnico toscano.

Calciomercato Juventus: Sarri felice, attaccante trovato

Dopo un’estate in cui sembrava poter essere il sacrificato numero uno del calciomercato Juventus, alla fine il Pipita è rimasto ed è riuscito a convincere tutti a suon di belle prestazioni, ma qualora Mandzukic dovesse essere ceduto i bianconeri dovranno necessariamente buttarsi sul mercato alla ricerca di una prima punta in grado di far tirare il fiato all’argentino.

Dybala è un’opzione valida, certamente, ma presuppone uno schema tattico completamente diverso, con una sorta di falso nueve mobile e poco incisivo in area.

Ben Arfa alla Juventus? Calciomercato: è un pallino di Sarri

Ecco allora che il primo nome della lista è un ex di turno che potrebbe inaspettatamente tornare: stiamo parlando di Hatem Ben Arfa, 32enne attaccante francese rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza al Rennes.

Al momento questa rimane soltanto un’ipotesi ma la sensazione è che il ragazzo, che qualche anno fa era considerato un vero e proprio talento cristallino ed emergente del calcio italiano per poi perdersi un po’, potrebbe essere il giocatore giusto per essere valorizzato dalla Juventus. Paratici è al lavoro, vedremo cosa accadrà.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK