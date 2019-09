Paulo Dybala lascia la Juventus a gennaio? Le ultimissime news di calciomercato vogliono la Joya sempre più lontano da Torino: l’offerta è di 80 milioni.

E’ ancora tutto da scrivere il futuro di Paulo Dybala alla Juventus, ma forse qualcosa in tal senso sembra muoversi. Dall’Inghilterra, infatti, sembrano arrivare due offerte molto importanti per il ragazzo argentino dei bianconeri con il numero 10 sulla maglia: stiamo parlando di Manchester United e Tottenham che sembrano voler mettere sul piatto 80 milioni di euro.

Dybala lascia la Juventus, Calciomercato: 80 milioni l’offerta

Dybala lascia la Juventus a gennaio nella sessione di calciomercato? Queste sono soltanto indiscrezioni al momento e non c’è nulla di ufficiale, ma allo stesso tempo le riporta Sky Sport UK, molto attendibile quando si tratta di compagini militanti in Premier League.

Il ragazzo, dopo una prestazione non del tutto convincente contro il Verona, sembra essersi convinto del fatto che per lui alla Juventus non sembra esserci posto.

Entrambe le formazioni inglesi sopra citate, Tottenham e Manchester United, lo avevano già cercato in estate salvo poi fermarsi davanti alle richieste dei bianconeri considerate troppo alte.

Per meno di 100 milioni di euro il ragazzo infatti non si sarebbe mosso, ma adesso la situazione è cambiata e per lui non sembra esserci più molto spazio, a differenza di ciò che si pensava in estate. La Joya e Torino sono sempre più lontani.

