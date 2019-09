Per la Juventus adesso Paulo Dybala è diventato un vero e proprio problema. Nonostante le parole di Maurizio Sarri post Verona, il suo futuro è incerto.

Paulo Dybala è diventato un problema per la Juventus di oggi. Maurizio Sarri ha provato a difenderlo dopo l’opaca prestazione contro il Verona in cui è partito dall’inizio e non ha convinto i tifosi nonostante gli applausi dei tifosi.

Juventus, Dybala è un problema per Sarri

La Joya è diventata un vero e proprio problema per la Juventus e per Maurizio Sarri. Il giocatore del numero 10 dei bianconeri infatti non riesce a trovare una collocazione tattica precisa all’interno dei bianconeri: il ruolo da falso nueve non convince a pieno soprattutto in fase realizzativa.

Non è un caso infatti che contro il Verona sabato scorso ha realizzato pochissimi tiri e soprattutto il suo raggio d’azione è molto più lontano dalla porta. Insomma, non sembra convincere soprattutto in termini di gol messi a segno, anche se Sarri ha sempre spiegato che quella sarà la sua posizione in campo.

Il poco spazio trovato fino ad oggi però è un problema per la Juventus soprattutto in termini di ingaggio, ben 7,5 milioni di euro per un calciatore con un numero pesante sulla maglia. A gennaio sarà addio?

La soluzione sembra essere solo quella della cessione, ma i tifosi vorrebbero rivederlo al centro del progetto.

