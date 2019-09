Maurizio Sarri lascia la Juventus a fine stagione? Dalla Spagna sono sicuri di aver già trovato il sostituto tra le fila dei bianconeri per l’anno prossimo.

Juventus e Maurizio Sarri, un rapporto d’amore non ancora di fatto iniziato e già destinato a finire? Dalla Spagna sono infatti sicuri dell’arrivo di Pep Guardiola con un anno di ritardo sulla panchina dei bianconeri. Lo riporta The Atletic ma sembrerebbero esserci delle conferme: lo scenario, è davvero così?

Sarri lascia la Juventus, Calciomercato: arriva Guardiola?

Ricordiamo che la Juventus insegue Guardiola da ormai più di un anno, con Pavel Nedved che avrebbe offerto all’attuale tecnico del Manchester City la guida della Vecchia Signora ma, per motivi economici e non solo, il tecnico ha declinato l’offerta.

Adesso, però, tutto sembra cambiato, soprattutto dopo gli investimenti non solo sul presente ma anche sul futuro della Juve, anche se magari per il bilancio non sembrano essere ottimali.

Sarri quindi potrebbe già dire addio dopo una sola stagione alla Vecchia Signora. Le prime prestazioni, benché non disastrose sotto il profilo dei risultati, senz’altro non lo sono dal punto di vista del gioco. Da lui, insomma, tutti si aspettavano di più ed il paragone con Allegri è subito immediato.

Guardiola al posto di Sarri sulla panchina della Juventus l’anno prossimo è un’opzione? La scelta dell’allenatore sarà di certo fondamentale.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK