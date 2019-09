Federico Bernardeschi è deluso per la sua gestione di Maurizio Sarri. Le ultimissime news di calciomercato Juventus parlano di tre opzioni per gennaio.

Federico Bernardeschi non è felice della sua gestione alla Juve quest’anno: Maurizio Sarri, come abbiamo visto in queste prime uscite stagionali, non gli sta concedendo molto spazio ed il ragazzo classe 1994 è davvero deluso in quanto vorrebbe giocare di più. Per lui a gennaio si parla di tre opzioni di calciomercato Juventus: rimarrà o andrà via?

Bernardeschi deluso, Calciomercato Juventus: tre opzioni per gennaio

La prima opzione per Federico Bernardeschi è quella che porta all’Inter, club da sempre interessato a lui soprattutto per il fatto che Antonio Conte, già ai tempi della Nazionale, ha sempre dimostrato di saperlo valorizzare mettendolo al centro del progetto.

Il secondo percorso per lui, ancora più complicato, è quello in direzione Inghilterra, Premier League: il Manchester United sembrerebbe essersi fatto sotto nuovamente per lui a tal punto da fare un tentativo nel mercato di gennaio. Riuscirà a trovare spazio all’interno delle rotazioni dei Red Devils?

La terza strada è forse, paradossalmente, quella più facile: rimanere alla Juve e giocarsi le proprie chance. La difficile collocazione tattica che ha in mente per lui Sarri, a metà tra esterno d’attacco, trequartista e centrocampista centrale, sembra aver creato parecchia confusione nel ragazzo che sembra aver perso tutto il suo mordente.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK