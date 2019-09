Juan Cuadrado ha parlato a Dazn dopo Brescia-Juventus 1-2: ecco le dichiarazioni nel post partita del giocatore dei bianconeri.

Dopo Pjanic e Sarri, ai microfoni di Dazn nel post partita si è presentato anche Juan Cuadrado. Il colombiano ha parlato di Brescia Juventus, in cui è subentrato dalla panchina dopo appena 18 minuti a causa dei problemi fisici di Danilo.

Cuadrado dopo Brescia Juventus: le sue parole

Il jolly bianconero si è soffermato in primis sul suo ruolo: “Mi piace giocare davanti e fare l’esterno. Senza alcun dubbio è la posizione in cui mi trovo meglio con le mie caratteristiche. Comunque sono a piena disposizione del mister e mi faccio trovare pronto anche in occasioni come queste“. Cuadrado ha poi sottolineato come la Juventus, nonostante le difficoltà avute oggi, sia in netta crescita, soprattutto nella fase del possesso palla.

“Con il mister si lavora tanto. Pian piano arriveremo a fare quello che vuole lui. Dobbiamo abituarci a delle idee e a un gioco diverso rispetto al passato, anche in fase difensiva“, queste le ulteriori dichiarazioni dell’ex Fiorentina. Il colombiano ha poi voluto augurare una pronta guarigione a Danilo: “Spero per lui non sia nulla di grave. Ho visto che si toccava un po’ la gamba ed è per questo che ho iniziato a muovermi e a riscaldarmi. Sono entrato a freddo, ma comunque è andata bene. Sono contento della prestazione della squadra“.

