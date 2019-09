Maurizio Sarri ha parlato a Dazn dopo Brescia-Juventus 1-2: ecco le parole del post partita dell’allenatore dei bianconeri.

Ai microfoni di Dazn nel post partita è arrivato Maurizio Sarri. L’allenatore dei bianconeri ha commentato la prestazione della sua squadra in Brescia Juventus, decisa da un gol di Miralem Pjanic.

Sarri dopo Brescia Juventus: le sue parole

Il tecnico dei bianconeri ha analizzato l’andamento del match: “Abbiamo fatto dei passi in avanti nella capacità di palleggiare, ma dobbiamo ancora migliorare la fase difensiva. Modulo? Bisogna essere pronti a varie soluzioni”. Sarri ha poi sottolineato come l’idea di base è sempre quella di provare a sfruttare la forza degli esterni offensivi a disposizione, sottolineando come sia Ramsey che Rabiot possano giocare da trequartista.

Sarri ha poi fatto gli elogi a Cuadrado: “Sta bene e ci sta dando una grossa mano sia quando gioca in difesa che in attacco“. Applausi anche per Dybala, utile sia in difesa che in attacco. L’argentino per il tecnico dei bianconeri potrebbe essere fondamentale nelle prossime partite. Ultime battute su de Ligt: “Sta crescendo, ma dobbiamo tenere conto che viene da un calcio e da un campionato completamente diverso dal tempo. Ha bisogno di tempo e noi dobbiamo avere un po’ di pazienza con lui, perché ha grandissime qualità“.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK