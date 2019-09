Eriksen alla Juventus, Calciomercato: non arrivano buone notizie

Eriksen alla Juventus è un affare di calciomercato sempre più difficile. Dal Tottenham, Pochettino su tutti, non arrivano buone notizie.

Non arrivano buone notizie per la Juventus in merito all’inseguimento che ormai va avanti da parecchio tempo nei confronti di Eriksen: il Tottenham, infatti, sembra ormai essersi rassegnato alla sua cessione ma difficilmente andrà ai bianconeri. Pochettino, infatti, lo vorrebbe con lui qualora si trasferisse al Tottenham.

Eriksen alla Juventus, Calciomercato: Pochettino lo vuole con sé

Il fenomeno danese, infatti, potrebbe trasferirsi al Manchester United qualora il suo attuale allenatore tra le fila degli Hotspur si trasferisca sulla panchina dei Red Devils.

Al momento questo rimane un rumor di calciomercato ma la sensazione è che il ragazzo, che è di fatto esploso ed è diventato famoso agli occhi del calcio mondiale proprio grazie a lui ed alle sue idee tattiche, possa seguire colui che l’ha valorizzato per primo.

Ovviamente Paratici cercherà in tutti i modi di convincerlo così da trasferirlo alla corte della Vecchia Signora. Staremo a vedere che cosa accadrà ma una cosa è certa: le cifre saranno davvero altissime. Si parla infatti di almeno 75 milioni di euro per il prezzo del suo cartellino.

