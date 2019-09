Alex Sandro è stato costretto a tornare in Brasile in questi giorni per un grave lutto familiare: salterà Juventus Spal? L’emergenza in difesa continua.

Il triplo infortunio di Chiellini, De Sciglio e Danilo non fa dormire sonni tranquilli a Maurizio Sarri che, per la sua Juventus, è costretto a fare affidamento a tutta la profondità della sua panchina. A tutto questo si aggiungerà la probabile assenza di Alex Sandro per la sfida contro la Spal: il terzino è dovuto tornare in Brasile per un grave lutto familiare.

Alex Sandro torna in Brasile, Juventus: Salta la Spal?

Al momento, però, sembrano arrivare buone notizie per il tecnico dei bianconeri: il ragazzo ha infatti promesso che tornerà in tempo per la sfida proprio contro la compagine di Semplici che nell’ultimo turno è stata sconfitta in casa contro il Lecce per 3-1.

L’assenza anche dell’esterno portoghese sarebbe una gravissima perdita in quanto i bianconeri sarebbero costretti a rivedere completamente la formazione: chi faranno giocare a sinistra viste le numerose assenze? Si correrebbe il rischio infatti di chiamare un giocatore dell’Under 23, oppure di adattare qualcun altro in questo delicatissimo ruolo.

