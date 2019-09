Mario Balotelli alla fine della partita di martedì scorso Brescia Juventus si è lasciato sfuggire un labiale che è stato intercettato: l’accusa è pesante.

Arrivano nuove indiscrezioni riguardo a quanto accaduto dopo la partita Brescia Juventus: nel post gara, infatti, il neo acquisto delle Rondinelle è stato descritto come una vera e propria furia da alcuni addetti ai lavori tanto che una sua frase è stata intercettata ed ha fatto infuriare i bianconeri: il labiale è inequivocabile: “Sempre alla Juve, tutto a loro.”

Balotelli dopo Brescia Juventus: labiale inequivocabile

La frase che è stata intercettata dalle telecamere è piuttosto inequivocabile e come riporta Il Corriere dello Sport, la sua reazione è stata davvero molto forte dopo il ko in rimonta subito per mano proprio della Vecchia Signora.

Alcuni suoi compagni hanno cercato di farlo calmare cercando di portarlo nello spogliatoio. La sensazione è che il ragazzo classe 1990 non abbia gradito la direzione di gara ed è per questo che le sue parole fanno così clamore.

