Cristiano Ronaldo della Juventus è il peggiore di sempre tra i tiratori di punizione in Serie A, lo dice As tramite un’analisi.

Il calciatore portoghese ha tirato ben 18 punizioni senza segnare mai. Peggio di lui c’è solo Camillo Ciano del Frosinone che invece di tentativi ne ha fatti ben 21. Che Cr7 sia il più grande di tutti non lo mette nessuno in dubbio, ma forse i calci da fermo li dovrebbe tirare qualcun altro.

Cristiano Ronaldo, Juventus: il peggiore di sempre per…

Cristiano Ronaldo tira sempre le punizioni, ma se si esclude un gol contro l’Inter in amichevole con la maglia bianconera sulle spalle non ha mai segnato. Con la presenza in rosa di Paulo Dybala, Miralem Pjanic, Douglas Costa, Aaron Ramsey e Federico Bernardeschi questo è davvero un peccato.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK