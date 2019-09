Cristiano Ronaldo avrebbe sconsigliato alla Juventus di acquistare Isco: l’indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna.

Un parere che conta. Senza alcun dubbio può essere descritta così l’opinione di Cristiano Ronaldo in casa Juventus. E la società bianconere sembrerebbe ascoltare quanto detto e consigliato dal fenomeno portoghese anche in sede di mercato, soprattutto se le scelte in questo campo solo legate alla penisola iberica e in particolare alla Spagna.

Isco alla Juventus, Ronaldo dice no

Ed è per questo che, secondo quanto riportato dal noto portale spagnolo ‘Don Balon’, CR7 avrebbe bocciato l’arrivo in bianconero di Isco. Quest’ultimo sarebbe in uscita dal Real Madrid e, tramite i suoi procuratori, si sarebbe proposto alla Juventus. Ipotesi che Cristiano Ronaldo avrebbe però immediatamente bocciato e sconsigliato alla dirigenza della Vecchia Signora.

Oltre alla volontà del fuoriclasse portoghese, i dubbi sarebbero legati però anche ad altri due aspetti. Il primo sembrerebbe la fragilità fisica del giocatore dei madrileni. Quest’ultimo infatti molto spesso è stato vittima di infortuni, che lo hanno tenuto fuori dai campi di gioco per tantissimo tempo. Il secondo riguarderebbe la valutazione economica di Isco e la richiesta del Real Madrid. Quest’ultimo infatti lascerebbe partire il centrocampista soltanto per una cifra che potrebbe aggirarsi intorno ai 70/80 milioni di euro. Un qualcosa che in casa Juventus è ritenuto fin troppo esagerato. Ed è per questo che, indipendentemente dalla volontà di Cristiano Ronaldo, l’affare appare ben lontano dall’entrare nel vivo. A meno di clamorosi colpi di scena. che nel mercato non possono mai essere esclusi.

